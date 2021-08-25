Москва, 25 августа, 2021, 12:48 — ИА Регнум. На Украине много проблем, но главные из них связаны с тем, что в этой в стране до сих пор не сформировалось гражданское общество, и с тем, что Украина так и не стала правовым государством (не говоря уже об отсутствии политической элиты, способной отстаивать национальные интересы своей страны). Об этом пишетkherson.life.

Иван Шилов ИА REGNUM Политики Украины

По мнению авторов, единственное, что на Украине хорошо получилось — в стране была создана социальная среда, легко восприимчивая к идеям радикального национализма, собственного возвеличивания, поиска врага и склонная к уничтожению всех, кто противится реализации их националистических и нацистских идей.

«Особенно это коснулось молодого поколения, выросшего на Украине, многие из них становятся убежденными нацистами, готовыми убивать людей с другими политическими взглядами», — отмечается в статье.

Недавно о том же самом написало французское издание AgoraVox: «Украина всё дальше идет по пути открытого неонацизма, что лишь подтверждается последними событиями».

«В этой стране национал-радикалы объявили настоящую охоту на оппозиционных активистов, нападения происходят во многих городах. При этом депутат от правящей партии открыто призывает к стерилизации безработных. А в городе Херсоне по инициативе городского руководства на билбордах воспевается ода коллаборационизму с нацистами», — констатируют французы.

Португальское издание Publico отмечает: «Украинский коллаборационизм с нацистами открыто выставлялся на рекламных щитах в Херсоне в честь обнародованного 30 июня 1941-го «Акта провозглашения Украинского государства».

»На плакатах жовто-блакитная лента скрывает имя Гитлера, но не заслоняет упоминание нацистской Германии в подписанном Степаном Бандерой акте. Решением публично отметить годовщину акта сотрудничества с фашистами мэр Херсона подтверждает — нынешняя Украина полностью погрязла в раскрепощенном неонацизме. Ведь речь идет об инициативе не каких-то неонацистских групп, а официальных властей, которые прославляют коллаборационизм с нацистской Германией прямо на улицах», — возмущены журналисты Publico.

По мнению киевского политолога, главы аналитического центра «Третий сектор» Андрея Золотарева, «в Европе уходит в прошлое миф о том, что украинцы — добродушные и толерантные люди, искренне стремящиеся к европейским ценностям».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что основная причина превращения Украины в failed state кроется в интегральном пещерном национализме по лекалам Дмитрия Донцова, отмечал в своей статье на news-front.infoДмитрий Павленко.

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