Саратов, 25 августа, 2021, 12:46 — ИА Регнум. Из Саратова 25 августа в 05:00 отправилась аэромобильная группа для усиления спасателей, ведущих борьбу с огнем на территории Мордовского государственного природного заповедника, сообщает ГУ МЧС России по Саратовской области.

Лесной пожар

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В составе подкрепления 30 человек и шесть единиц спецтехники повышенной проходимости (три пожарные автоцистерны, один насосно-рукавный комплекс, две аварийно-спасательные машины).

Угрозы населенным пунктам в настоящее время нет. Активно работает авиация МЧС России, Росгвардии и Минобороны. Всего задействовано девять бортов, которыми сбросили 129 тонн воды. Продолжают работу три пожарных поезда. Всего к ликвидации пожаров привлечены 1,2 тыс. человек и порядка 300 единиц техники. Борьба с огнем ведется круглосуточно.

ИА REGNUM напоминает, пожар в мордовском заповеднике начался ещё 3 августа.

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