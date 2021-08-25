Махачкала, 25 августа, 2021, 12:43 — ИА Регнум. В Дагестане вновь зафиксировано большое число смертей от последствий заражения коронавирусом. За прошедшие сутки скончался еще 21 человек. Общее число случаев летального исхода увеличилось до 2141, сообщили 25 августа в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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При этом в Дагестане наметилось небольшое снижение суточного прироста числа новых случаев заражения коронавирусом. За прошедший день диагноз COVID-19 поставлен 187 жителям региона. С 16 августа этот показатель не превышает 200 человек.

Существенно выросло число снятых с учета в связи с выздоровлением. За последний день выписано 237 пациентов. Общее число носителей коронавируса в Дагестане за все время пандемии достигло 46 653 человек. Сумели преодолеть болезнь 41 876 из них.