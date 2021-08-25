Кызыл, 25 августа, 2021, 12:41 — ИА Регнум. В столице Тувы Кызыле правоохранители задержали 31-летнюю местную жительницу по обвинению в совершении ДТП на угнанной машине. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, в момент происшествия женщина была пьяна.

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По данным ведомства, владелец автомобиля Toyota Camry с другом распивал алкоголь в своей машине, когда к ним подошла женщина в состоянии опьянения и попросила подвезти её до подруги. Мужчины согласились, но приехав на место назначения они продолжили распивать спиртное с новое знакомой. В какой-то момент хозяин машины уснул на заднем сидении, а приятели разошлись.

«Воспользовавшись этим случаем, женщина решила угнать автомашину. Однако при движении задним ходом угонщица совершила наезд на забор соседнего дома. На место происшествия незамедлительно прибыл экипаж ДПС», — отметили в ведомстве.

По итогам обследования женщины было выявлено наличие 1,26 мг/л паров этанола в выдыхаемом воздухе. Против неё составлен протокол за управление автомобилем в пьяном виде, а также возбуждено уголовное дело за угон машины без цели хищения. Свой поступок кызылчанка объяснила тем, что хотела уехать домой.

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