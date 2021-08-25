Саранск, 25 августа, 2021, 12:41 — ИА Регнум. В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались три человека. Об этом свидетельствуют данные регионального оперативного штаба.

(сс) U.S. Marine Corps. Cpl. Daniel R. Betancourt Jr Врач и пациент, подключенный к ИВЛ. США

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Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано два летальных случая.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 468 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 25 августа в регионе выявили 69 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 71 новый положительный тест на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 25 617 случаев. Активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 2893 человека.

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