Москва, 25 августа, 2021, 12:41 — ИА Регнум. Владивостокский хоккейный клуб «Адмирал» погасил почти все долги перед игроками и тренерами. Об этом 25 августа заявил журналистам президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов.

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«Они погасили долги перед игроками, обращавшимися в суд, и остались четыре игрока и тренер, с которыми на 50% рассчитались», — сказал Морозов.

Он добавил, что сейчас «Адмирал» проводит предсезонную подготовку, в КХЛ надеются, что команда будет соответствовать уровню лиги.

Напомним, «Адмирал» пропустил сезон 2020/21. В июне руководство КХЛ допустило клуб к участию в новом сезоне. В августе клуб расторг контракт с главным тренером Сергеем Востриковым, исполняющим обязанности был назначен Олег Горбенко.