Пхеньян, , 12:40 — REGNUM В КНДР осудили подношение премьер-министра Японии Ёсихидэ Суга храму Ясукуни, назвав действия политического деятеля «попыткой возродить милитаризм». Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Флаг КНДР Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В статье, опубликованной 25 августа, отмечается, что подношение премьер-министра расценивается как открытое заявление о том, что Япония никогда не признает свои ошибки и продолжит и наращивать военную мощь.

«Япония должна задуматься над зверствами, преклонить колени перед человечеством и принести извинения», — говорится в сообщении.

Напомним, что 15 августа премьер-министр Японии Ёсихидэ Суганаправил ритуальное подношение храму Ясукуни, который считается символом японского милитаризма, а три члена кабинета министров Японии, включая министра окружающей среды Синдзиро Коидзумии министра образования и науки Коити Хагиуда, посетили храм.

Напомним, что в храме Ясукуни хранятся памятные таблички с именами 2,46 млн солдат и офицеров, павших за Японию в различных войнах, среди них имена 14 военных преступников Второй мировой войны.