Саранск, 25 августа, 2021, 12:40 — ИА Регнум. В Мордовии по состоянию на 25 августа выявили 69 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 71 новый положительный тест на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 25 617 случаев, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За последние сутки в республике выписаны 52 человека, всего с начала пандемии выздоровели 22 256 жителей Мордовии. 468 человек скончались от коронавируса как от основной причины. Накануне скончались двое жителей республики, за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано три летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 2893 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 24 августа в инфекционных стационарах республики лечение получали 1249 человека. В амбулаторном режиме медики наблюдали за состоянием 1907 человек.