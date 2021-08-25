Самара, 25 августа, 2021, 12:39 — ИА Регнум. Лесные пожары в Борском районе Самарской области локализованы. Об этом 25 августа сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Правительство Иркутской области Лесной пожар в Приангарье

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Сообщается, что огонь в этом районе прошелся по площади 850 га.

«В 11:55 часов 25 августа объявлена локализация лесного пожара на территории национального парка «Бузулукский Бор» в районе населенного пункта Борское Борского района», — сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме этого, локализован лесной пожар в Нефтегорском лесничестве около населенного пункта Гвардейцы Борского района. Здесь огонь прошелся по площади 586 га.

«Происходит тление и горение валежника отдельными очагами на общей площади 10 га», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в настоящий момент с пожаром ведут борьбу 710 человек на 185 единицах техники. К тому же был привлечен самолет Ил-76, три вертолета и три пожарных поезда.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что природный пожар в Самарской области перестал угрожать населенным пунктам.