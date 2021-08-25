Москва, 25 августа, 2021, 12:36 — ИА Регнум. Татьяна Бакальчук оказалась на первом месте в списке Forbes женщин — это супер новость, это, действительно, победа не только ее, но и всех российских женщин. Победа в сознании, что женщина может стать богатой благодаря своим талантам, а не просто удачным разводом или дядя подарил, заявила корреспонденту ИА REGNUM эксперт международной академии GG-club, «Инвестиции по-женски» Ольга Кузнец.

Wildberries. Пункт выдачи

«Все больше женщин водят автомобили, создают бизнесы, инвестируют в глобальном смысле. Это вдохновляет дальше верить в свои силы и действовать, не ждать подарков от государства или мужчин, а брать ответственность за свое благополучие и благополучие детей в свои женские руки.

Стоит делать так, как Татьяна — создавать женские инвестиции, женский бизнес, которые улучшает жизнь нас же женщин. Женщин, у которых куча хлопот ‑ и дети, и внешний вид, и саморазвитие, и йога.

Почему сервис Вайлберис так востребован? Потому что он создан женщиной для женщин, с заботой о экономии времени, удобству и красоте — три в одном.

Пандемия была отличным катализатором для такого активного роста. И если кто-то все еще думает, что кризис — это беда, бизнес и инвестиции не для женщин, то вот пример победы роста во время кризиса, потому что кризис это время возможностей, где каждая может выиграть в своей сфере.

Еще столько ниш неудобных и не освоенных женщинами. Это пространство возможностей. И если нет предпринимательской жилки, но есть желание улучшать свою жизнь и своих близких, то можно это делать с помощью инвестиций в любимые бизнесы и становится совладельцем различных компаний. Это доступно через инвестиционную биржу и брокеров онлайн.

Не надо создавать бизнес самой, можно руками хороших бизнесменов и бизнесвумен делать мир лучше и вместе на этом зарабатывать, быть частью великого не выходя из дома», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, новым лидером ежегодного рейтинга самых богатых женщин России по версии журнала Forbes стала генеральный директор и основатель российского интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук.

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