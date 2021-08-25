Новосибирск, 25 августа, 2021, 12:37 — ИА Регнум. В Новосибирской области, по данным на сегодня, 25 августа, в инфекционные стационары с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализирован 2441 пациент, в том числе 42 ребенка. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«В отделениях реанимации находится 171 человек, на ИВЛ — 20 пациентов», — уточнил оперштаб.

Всего в регионе сделан 2 328 141 тест на коронавирус.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Новосибирской области, по данным на сегодня, 25 августа, за минувшие сутки было выявлено 183 новых случая заражения коронавирусом.

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