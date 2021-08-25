Минск, , 12:34 — REGNUM Генеральная прокуратура Белоруссии удовлетворила просьбу России о выдаче мужчины, обвиняемого в финансировании «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 25 августа сообщили в белорусской генпрокуратуре.

Генеральная прокуратура РФ Вячеслав Седых © ИА Красная Весна

«Генпрокуратура удовлетворила просьбу генеральной прокуратуры Российской Федерации о выдаче Н. (обвиняемого), 1990 года рождения, для привлечения к уголовной ответственности за финансирование терроризма», — сообщили в белорусском ведомстве.

Отмечается, что уголовное дело в отношении мужчины расследовало управление СКР по Дагестану.

По данным следствия, обвиняемый, ранее судимый за участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, в сентябре 2018 года в Хасавюрте передал знакомому деньги, которые предполагалось перевести международной террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор ФСБ РФ Александр Бортников заявил, что международный терроризм во время пандемии никуда не исчез, теракты в 2020 году совершались в разных странах.

По его словам, по-прежнему высока активность вооружённых формирований «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и связанных с ними группировок на Ближнем Востоке и в Африке.