25 августа 2021 | Время чтения 4 мин

Китай, вероятно, готовится заключить дипломатические отношения с исламистами в Афганистане. Не все пользователи китайской сети готовы к такому повороту событий, поскольку не принимают сотрудничество с террористами в любом виде. А часть китайцев готова ко всему...

Цинь Шихуан, , 19:28 — REGNUM Представитель политического офиса афганских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Дохе, Катар, Мохамед Наим написал в Твиттере 24 августа по местному времени, что делегация талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) встретилась с китайским послом в Афганистане в Кабуле. Согласно отчету, стороны обсудили такие вопросы, как текущая ситуация в Афганистане.

Хороший-плохой Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Делегация во главе с Абдулом Саламом Ханафи, заместителем главы политического офиса Исламской Республики Афганистан, встретилась с послом Китая в Кабуле и его делегацией», — говорится в сообщении.

По словам Наима, стороны обсудили безопасность китайского посольства и дипломатов, текущую ситуацию в Афганистане, двусторонние отношения и гуманитарную помощь Китая.

Ранее, 24 августа, официальный представитель афганских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забиулла Муджахид заявил в интервью средствам массовой информации:

«Мы хотим поддерживать хорошие отношения с Китаем и всеми странами и будем стремиться к развитию экономических и дружественных отношений с Китаем»

При этом официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила ранее, что нынешнее руководство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) куда более рационально, что то, что стояло во главе исламистской организации во второй половине 90-х годов, в связи с чем возможно установление дипломатических отношений с новой властью.

Афганские боевики Цитата из к/ф Кандагар. Реж. Андрей Кавун. 2010. Россия

Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo бурно обсудили эту новость под соответствующей публикацией в одном из блогов.

«Сотрудничество с террористическими организациями… это разбивает моей сердце», — выразила недоумение «Пылающий свет и туманная жизнь».

«Ну и что, что террористы, сколько лет мы все сотрудничаем с США, крупнейшей террористической организацией на планете?» — оспорил «Фермер без воды».

Другие комментаторы также отметили, что уже целый ряд западных стран уже заявил, что в принципе допускает выстраивание отношений с новой террористической исламистской властью в Афганистане.

«Если не пойти с ними на контакт, они обязательно что-то сделают с Синьцзяном. Что будут делать пограничники и жители Синьцзяна? Вам всё равно на это, лишь бы чувство справедливости восторжествовало? Сколько лет Восточному Туркестану? Или поучиться у Советского Союза и Соединенных Штатов, отправить войска в Афганистан, чтобы сбросить десятки триллионов долларов и десятки тысяч жизней солдат, а затем вернуться в отчаянии? Используйте свой мозг, прежде чем говорить, хорошо?» — возмутился сторонник налаживания отношений с террористами.

Американкие солдаты в Афганистане DVIDSHUB

«Террористы — это террористы! Говорить о чувствах с террористической организацией — это что, шутка такая?! Какие еще «враги врага являются друзьями»? Они наши друзья, когда они убивают и разоряют людей???» — негодует Сю Мо Хан Фэн.

«Пожалуйста, только не сотрудничество с террористическими организациями ради выгоды!», — разразился «Клавишник»

И негодовать повод действительно есть. Очень многие комментаторы отстаивают необходимость выстраивать Китаю дипломатические отношения с террористами, что у другой части китайского интернета вызывает искреннее изумление. Особенно учитывая тот факт, что исламисты взяли власть в Афганистане вовсе не для того, чтобы дружить со всеми, а для того, чтобы выстраивать халифат, который, к слову, распространяется и на территорию Китая.

«Резолюция 1988 года Совета Безопасности ООН, которая до сих пор не была отменена, и китайское правительство проголосовало за нее в свое время, четко перечисляет афганских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) как террористическую организацию, признанную Организацией Объединенных Наций», — заявил IHUU.

Справедливости ради стоит отметить, что в 80-е годы эта резолюция не мешала Китаю по сговору с США поставлять вооружение исламистам с целью борьбы с «советским империализмом». Хотя по факту только Советский Союз и отстаивал последовательно борьбу с радикализмом в своем подбрюшье, пока вдруг не решил самоустраниться.

«Хотя враг врага — друг, ситуация до сих пор неясна. Нужно время, чтобы понять, подходит ли «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для отношений. Не принимайте решение слишком рано. В конце концов, это действительно террористическая организация», — призвал к разуму __Goodbye Firefly__.

Уйгуры Gusjer

Как видно, в китайской сети произошел раскол мнений по поводу необходимости выстраивать Китаю отношений с террористической организацией исламистов в ситуации, когда сам Китай борется с исламизмом на собственной территории — в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Фактическое признание исламистов в Афганистане поставит в Китай в странное и неудобное положение. А возможность договориться с террористами выглядит сомнительной.

Это нужно учитывать в контексте того, что никакого «проигрыша» США в Афганистане нет и подавно. США отдали эту территорию террористам намеренно и целенаправленно, реализуя концепцию управляемого хаоса — создания очагов напряженности на границах враждебных им государств (а для них враждебными являются все модернизирующиеся и развивающиеся государства) с целью дальнейшей их дестабилизации посредством перекидывания исламизма и терроризма на их территорию.

Как нетрудно догадаться, Афганистан будет использован как база переброски радикалов в Туркестан, а оттуда — в Россию. А также в так называемый Восточный Туркестан или на территорию китайского Синьцзяна. И не для того американцы отдали власть исламистам, чтобы они потом выстраивали союзы с Китаем. Хотя, безусловно, возможности воздействия на талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) у Китай тоже имеются через Пакистан.