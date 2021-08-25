Москва, 25 августа, 2021, 12:33 — ИА Регнум. В московском районе Москворечье-Сабурово планируется построить детский сад и школу, сообщил 25 августа вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

Проект будет реализован на средства инвестора. Общая площадь детсада и школы превысит 19 тыс. кв. метров. В них будет создано 149 рабочих мест.

«Это первый проект по строительству образовательных объектов в рамках городской программы стимулирования создания мест приложения труда, — рассказал Ефимов. — Инвестор вложит в строительство около 1,8 млрд рублей и получит льготу по плате за изменение вида разрешенного использования участка для возведения многоквартирного дома в размере 500 млн рублей».