Токио, 25 августа, 2021, 12:32 — ИА Регнум. Сборная России завоевала первую золотую медаль на Параолимпийских играх в Токио. Об этом 25 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Geograph.org.uk Эмблема Параолимпийских игр

Параолимпийской чемпионкой стала российская пловчиха Валерия Шабалина. Она победила на дистанции 100 м баттерфляем, показав результат 1 минута 3,59 секунды и обновив собственный рекорд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Шабалина заняла первое место в квалификационных заплывах, установив новый параолимпийский рекорд.