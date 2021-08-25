Берлин, 25 августа, 2021, 12:31 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский, объявивший в ходе так называемого саммита «Крымская платформы» об «обратном отсчёте времени деокупации Крыма», в очередной раз выставил себя в роли комедианта и шута. Такое мнение высказали читатели немецкого издания Die Zeit.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

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«В украинском президенте, судя по всему, вновь заговорил актер и комедиант», — написал пользователь Zweispruch.

«Зеленский требует…» — шутить он по-прежнему мастер», — указал Euromongo all stars.

Читатель Sternenfrosch назвал заявления украинского лидера «сюрреализмом».

Целый ряд читателей уверены, что Крым, который с 2014 года вновь стал российским регионом, таковым и останется.

«Особенно Германии не следует укреплять украинцев в их ретроградном мышлении, а нужно, исходя из собственного опыта, указать им другие пути, чтобы в реальной политике они лучше воспринимали действительность», — считает Benutzername 008 .

По мнению другого читателя, Россию следует похвалить за то, что «она пошла навстречу воле людей» в Крыму, которые хотят быть в России. некоторые полагают, что вопрос о принадлежности Крыма Украина должна решить с Россией «в ходе мирного диалога, без внешнего вмешательства».

«Украина в военном отношении не способна отвоевать Крым назад. Другие вряд ли будут таскать для нее каштаны из огня. Подобные мероприятия служат скорее внутриполитической пропаганде, и их решения не имеют шансов на воплощение в жизнь», — заявил Christoph_Kuhlmann, говоря о «Крымской платформе».

«Крымская платформа» = коллективное отрицание реальности», — уверен читатель с ником wundernwoman.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа президент Украины Владимир Зеленский в ходе так называемого саммита «Крымская платформа» заявил, что Киев с сегодняшнего дня начинает «обратный отсчёт времени до освобождения Крыма».