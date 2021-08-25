Иволгинский район, Бурятия, 25 августа, 2021, 12:30 — ИА Регнум. В Иволгинском районе Бурятии следователи начали проверку обстоятельств смерти местного жителя. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, тело 30-летнего мужчины нашли вечером 20 августа придавленного к земле машиной.

Следственное управление СКР по Бурятии ДТП в Бурятии

Предварительно установлено, что в тот день погибший с односельчанином поехали на рыбалку на ВАЗ-2106. В ходе рыбалки они распивали алкогольные напитки, а вечером поехали домой по просёлочной дороге вдоль берега. По пути машина заглохла.

«Рыбаки вышли и стали толкать машину, которая от их усилий вскоре покатилась вниз с пригорка. В этот момент один из мужчин оступился, упал на дорогу и оказался прижатым к земле передней частью наехавшего на него автомобиля», — отметили в ведомстве.

Его приятель попытался сдвинуть машину, но не смог, после чего побежал в деревню за помощью. Через час он вернулся с подмогой, однако к тому времени попавший под машину скончался от удушья. Правовое решение по трагедии будет принято по итогам проверки.

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