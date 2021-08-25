Ростов-на-Дону, 25 августа, 2021, 12:30 — ИА Регнум. В Ростовской области подсчитали, сколько машин автовладельцы перевели на газ. Это один из критериев, который учтён при анализе реализации программы по внедрению экологичного горючего. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора.

Иван Шилов ИА REGNUM Газовый баллон

Так, по итогам 2020 года в Ростовской области на газ было переведено почти 15 тыс. машин. На Дону функционируют 33 газовые заправки. За 12 месяцев донскими автовладельцами было использовано 73 млн кубометров топлива.

«Всего в 2021—2023 годах на развитие газозаправочной инфраструктуры планируем направить из областного и федерального бюджетов 684 млн рублей. Совместными усилиями мы сможем создать единый рынок газомоторного топлива, который будет отвечать потребностям экономики и населения», — считает глава региона Василий Голубев.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области до конца 2021 года будет работать 41 автомобильная газонаполнительная компрессорная станция. Об этом ранее заявлял заместитель донского губернатора Игорь Сорокин.