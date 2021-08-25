Чебоксары, 25 августа, 2021, 12:30 — ИА Регнум. В Чебоксарском районе Чувашии бывшая заведующая детским садом подозревается в присвоении средств. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По данным правоохранителей, экс-руководитель одного из детсадов, расположенных в Чебоксарском районе, получила от местных жителей более 50 тыс. рублей в счёт погашения задолженности за посещение их детей дошкольного учреждения.

«Но на расчётный счёт возглавляемого учреждения денежные средства не внесла, присвоив их и распорядившись по своему усмотрению», — говорится в сообщении.

Правоохранители считают, что средства были присвоены до увольнения фигурантки уголовного дело в ноябре 2018 года.

Дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение с использованием служебного положения»). Выясняются все детали происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2021 года в Цивильском районе Чувашии передано в суд уголовное дело в отношении бывшего директора детского муниципального лагеря. Его обвинили в получении взятки и присвоении средств, ущерб обвиняемый возместил.

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