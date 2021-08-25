Москва, 25 августа, 2021, 12:32 — ИА Регнум. Летнюю пассажирскую навигацию на Москве-реке в 2021 году планируется завершить 14 ноября. Об этом АГН «Москва» рассказал первый заместитель руководителя ФГБУ «Канал имени Москвы» Андрей Андросов.

Александра Просвирникова ИА REGNUM Москва-река

При этом замглавы бюджетного учреждения уточнил, что при благоприятных погодных условиях навигация может быть продлена до 17 ноября.

«Сроки окончания навигации на внутренних водных путях Московского бассейна, в том числе и на реке Москве, а также сроки работы судоходных гидротехнических сооружений установлены распоряжением Федерального агентства морского и речного транспорта от 22 декабря 2020 №АП-605-р», — сказал Андросов.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице планируется построить семь мостов через Москву-реку — три автомобильных и еще четыре пешеходных.