Названа дата окончания летней пассажирской навигации в Москве
Москва, 25 августа, 2021, 12:32 — ИА Регнум. Летнюю пассажирскую навигацию на Москве-реке в 2021 году планируется завершить 14 ноября. Об этом АГН «Москва» рассказал первый заместитель руководителя ФГБУ «Канал имени Москвы» Андрей Андросов.
При этом замглавы бюджетного учреждения уточнил, что при благоприятных погодных условиях навигация может быть продлена до 17 ноября.
«Сроки окончания навигации на внутренних водных путях Московского бассейна, в том числе и на реке Москве, а также сроки работы судоходных гидротехнических сооружений установлены распоряжением Федерального агентства морского и речного транспорта от 22 декабря 2020 №АП-605-р», — сказал Андросов.
Как сообщало ИА REGNUM, в столице планируется построить семь мостов через Москву-реку — три автомобильных и еще четыре пешеходных.