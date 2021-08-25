Архангельск, 25 августа, 2021, 12:30 — ИА Регнум. Жителям Архангельской области на подготовку ребенка к школе из семейного бюджета придется выделить более 20 тысяч рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Архстате.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьная форма

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По данным статистики, стоимость школьного набора для мальчика составила в среднем 20,7 тысяч рублей. За год она выросла на 1,9%. Набор для девочки стоит дороже — в среднем 24,7 тысяч рублей. Его стоимость за год поднялась на 1%.

При расчетах Архстат использовал данные о стоимости одежды, обуви, канцтоваров и рабочих тетрадей.

Как сообщало ИА REGNUM, одна из причин того, что в РФ вырос спрос на наборы первоклассника, заключается в том, что в 2021 году в школу пойдет поколение детей, родившихся в 2014—2015 годах, на которые приходится пик рождаемости в России.