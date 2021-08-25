Москва, , 12:29 — REGNUM На сегодняшний день Украина, пожалуй, самое несчастное и самое несостоявшееся государство на всём постсоветском пространстве. Об этом пишет в своей статье на news-front.info Дмитрий Павленко. По его мнению, страна продолжает деградировать ускоренными темпами.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«И это вполне закономерно, потому что на зоологической ненависти к другим народам, а тем паче на отрицании своих исторических корней и отказа от подлинного героического и созидательного прошлого в тесном единстве с большой Россией в пользу прославления кучки «самостийных» русофобов, предателей и военных преступников, невозможно построить успешное и счастливое государство», — считает автор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дмитрий Павленко отмечал, что после 2014 года на Украине главным критерием отбора исторических личностей, к которым апеллирует государственная идеология, стало максимально негативное отношение к русским.

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