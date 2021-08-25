Санкт-Петербург, 25 августа, 2021, 12:41 — ИА Регнум. Петербуржец подал иск в суд после многолетнего просмотра телевизионных новостей «Первого канала». Он считает, что эти новости причинили ему нравственные страдания, а также имущественный ущерб, выразившийся в расходах на восстановление психологического благополучия. От АО «Первый канал» истец Игорь Мирзоев в Петроградском районном суде Санкт-Петербурга требует более 10 млн рублей.

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Как сообщили 25 августа в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, суд уже принял к производству исковое заявление о компенсации морального вреда и убытков истца и передал его судье для рассмотрения.

Как стало известно из содержания иска, Мирзоев стал испытывать панические атаки и навязчивые мысли и в феврале 2021 года обратился к психологу. Специалист выявил связь этих явлений с регулярным просмотром пациентом новостей «Первого канала». По подсчётам истца, доля новостей, посвященных преступлениям, военным конфликтам и техногенным катастрофам, составляет 78,2% от общего количества новостных сообщений телеканала.

«Истец полагает, что ответчик нарушает его личные неимущественные права, причиняя нравственные страдания, а также имущественные, выраженные в прямых расходах на восстановление психологического благополучия», — отметили в судебной пресс-службе Петербурга.

Мирзоев просит у суда взыскать с АО «Первый канал» компенсацию морального вреда в размере 10 000 000 рублей, убытки в виде расходов на оплату услуг психолога в размере 500 000 рублей, а также расходы по оплате государственной пошлины.