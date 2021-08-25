Тверь, 25 августа, 2021, 12:27 — ИА Регнум. Решение о единовременных региональных выплатах педагогам школ, колледжей и детских садов по 10 тыс. рублей, другим сотрудникам этих образовательных организаций — по 5 тыс. рублей принято губернатором Тверской области Игорем Руденей. Об этом глава региона объявил 25 августа на Августовской педагогической конференции работников и руководителей образовательных учреждений Тверской области «Образование Верхневолжья: стратегия развития», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. В конференции приняли участие советник президента РФ Владимир Васильев, председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев, руководитель волонтерского центра «МыВместе» Юлия Саранова, митрополит Тверской и Кашинский Амвросий.

Пресс-служба правительства Тверской области Игорь Руденя на Августовской педагогической конференции работников и руководителей образовательных учреждений Тверской области

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«Прежде всего, хочу поблагодарить вас за работу в непростой период 2020—2021 года. Несмотря на пандемию коронавируса вы воспитывали наших детей, проводили уроки, реализовывали программы дополнительного образования», — обратился к педагогам Игорь Руденя.

Глава региона в ходе выступления назвал главные направления работы в рамках национальных проектов «Образование» и «Демография». Первое из направлений — формирование комфортных условий в школах и детских садах. Так, за последние четыре года капитальный ремонт выполнен в 455 учреждениях Тверской области. С 2022 года по поручению Президента России Владимира Путина стартует новая федеральная программа по комплексному капремонту зданий школ. Планируется, что в Тверской области программа охватит 49 организаций образования. В рамках проекта «Демография» с 2018 года в регионе введено в эксплуатацию семь новых детских садов на 710 мест — в Твери, Старице, Торжке, Калининском, Максатихинском районах и Лихославльском муниципальном округе. В 2021 году планируется сдать ещё шесть дошкольных учреждений на 1010 мест в областном центре, Вышнем Волочке, Торопце и Калининском районе.

Второе направление — развитие дополнительного и профессионального образования. Игорь Руденя поставил задачу до конца 2021 года сформировать в регионе систему закрепления организаций профобразования к действующим предприятиям.

«Очень важно, чтобы в Верхневолжье работала реальная система формирования кадрового потенциала», — сказал глава региона.

В рамках национального проекта «Образование» до 2024 года в школах Тверской области будет создано 300 центров естественнонаучного, технического и гуманитарного образования «Точка роста». Планируется дальнейшее развитие в регионе детского технопарка «Кванториум», создание пяти центров цифрового образования детей «IT-куб». Также в Тверской области создаётся, по аналогу центра «Сириус», региональный Центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи — он откроется в городе Вышний Волочёк.

Глава региона также отметил, что направлением является воспитание детей в духе патриотизма, гражданственности, уважения к человеку труда и старшему поколению, к наследию страны. С нового учебного года в регионе начнётся апробация новой программы воспитания учащихся, основанной на этих ценностях. В ней участвуют восемь школ и гимназий региона.

«Сегодня мы встали на путь создания равных условий в воспитании, образовании и других сферах. Особое отношение — к многодетным семьям, мы видим в них рост рождаемости. Спасибо им за это», — сказал Владимир Васильев.

Игорь Руденя вручил педагогам Верхневолжья государственные и региональные награды за добросовестный труд, достижения и заслуги в сфере образования. Благодарность президента РФ объявлена директору Мирновской средней школы Торжокского района Клавдии Серединой. Знаком Губернатора «Во благо земли Тверской» награждена преподаватель Тверского колледжа им. Героя Советского Союза Павла Александровича Кайкова» Юлия Сеничева. Педагоги также удостоены нагрудных знаков «Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации», почетных грамот Минпросвещения России и губернатора Тверской области, благодарностей главы региона.

Ежегодно перед началом нового учебного года на августовской педагогической конференции подводятся итоги работы отрасли и ставят задачи на предстоящий период. В этом году конференция проходит с 16 по 26 августа, в ней участвуют более 4 тыс. педагогов.