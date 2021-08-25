Москва, 25 августа, 2021, 12:26 — ИА Регнум. Пакет законопроектов о справедливом базовом доходе для семей с детьми разработали депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 25 августа.

Kremlin.ru Сергей Миронов

Основной инициативой с 1 января 2022 года вводятся ежемесячные выплаты в 10 тыс. рублей на каждого члена семьи, где воспитываются дети до 18 лет. Таким образом, семья с двумя детьми должна получать 40 тыс. рублей в месяц. На детей эти деньги выплачиваются до совершеннолетия, на родителей — пока младшему из детей не исполнится 18 лет.

Предполагается, что заявление на выплату родители либо опекуны могут подать в течение пяти лет со дня рождения либо усыновления ребенка. Выплаты ежегодно индексируются по инфляции.

Реализация норм потребует около 7,2 трлн рублей.

Инициатива направлена в правительство РФ для получения отзыва.