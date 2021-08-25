Пекин, , 12:26 — REGNUM Военное присутствие США в Южно-Китайском море является недопустимым. Об этом 25 августа заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Ван Вэньбинь Fmprc.gov.cn

«Китай решительно против, чтобы США направляли вооруженные силы в акваторию Южно-Китайского моря и встревали в дела региона, дестабилизируя там ситуацию», — сказал он, комментируя слова вице-президента США Камалы Харрис о намерениях Вашингтона «содействовать поддержанию безопасности» в этом регионе.

Также Вэньбинь добавил, что действия Соединенных Штатов являются угрозой миру в Азиатско-Тихоокеанском регионе и уточнил, что он не верит в то, что, направляя свои корабли в Южно-Китайское море, США хотят кому-либо помочь.

«Я бы больше поверил заявлениям США, если бы услышал об их стремлении таким образом защитить собственные интересы», — заключил официальный представитель китайского МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что спецпосланник президента США Джо Байдена по климату Джон Керри может направиться в Китай с официальным визитом в сентябре