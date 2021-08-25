Нальчик, 25 августа, 2021, 12:25 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии будет построен новый туркомплекс на Верхних Голубых озерах. Стоимость инвестпроекта составляет свыше 240 млн рублей. Проект реализован компанией «Верхние Голубые озера» при поддержке АО «Курорты Северного Кавказа» (КСК) и АО «Корпорация развития КБР».

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По словам генерального директора КСК Хасана Тимижева, вклад корпорации в проект оценивается в сумму 72 млн рублей. На новом туристическом объекте будет создано 29 рабочих мест. Ожидается, что в течение первых пяти лет работы поступления в бюджет в виде налогов превысят 83 млн рублей.

Туркомплекс представляет собой гостиницу европейского уровня с рестораном, гостевыми домами, домиком рыбака и парковой зоной. Инвесторы рассчитывают, что созданный вблизи от уникальных объектов природы туристический проект будет привлекать туристов круглый год.

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