Красноярск, 25 августа, 2021, 12:24 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае жертвами коронавирусной инфекции стали 18 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 августа в оперштабе региона.

Sev.gov.ru Палата с аппаратами ИВЛ

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За всё время в Красноярском крае скончались 5029 пациентов с диагнозом COVID-19, уточнили в оперативном штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 25 августа в регионе выявлен 102 431 носитель коронавируса, выздоровели 88 685 человек.