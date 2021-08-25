Монреаль, Канада, 25 августа, 2021, 12:23 — ИА Регнум. Студия Eidos Montreal выложила в сеть новый трейлер игры «Стражи галактики» (Marvel's Guardians of the Galaxy). Ролик был опубликован 24 августа на YouTube-канале PlayStation.

Скриншот с YouTube Guardians of the Galaxy

В новом видео разработчики показали катсцену (кинематографическая сцена, выполненная на движке игры), в которой появляется Великий Объединитель Рэйкер — инопланетянин-гуманоид, использующий необычное оружие. Он с лёгкостью нейтрализует выстрел бластера Ракеты, после чего Звёздный Лорд (Питер Квилл) пытается начать переговоры.

Напомним, релиз Marvel's Guardians of the Galaxy состоится 26 октября 2021 года. Игра выйдет на платформах PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Switch и ПК. Ранее ИА REGNUM сообщило, что авторы игры записали рок-альбом Space Rider вымышленной группы Star-Lord.