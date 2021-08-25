Москва, 25 августа, 2021, 12:22 — ИА Регнум. В Москве движение по Таганско-Краснопресненской линии метро начали вводить в график, сообщили 25 августа в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Вячеслав Седых ИА Красная Весна Метро

«Движение на Таганско-Краснопресненской линии вводится в график», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее стало известно об увеличении интервалов между поездами на южном участке фиолетовой ветки. Причиной изменения графика стала проверка инфраструктуры.