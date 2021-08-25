Новосибирск, 25 августа, 2021, 12:22 — ИА Регнум. В Новосибирске завтра, 26 августа, запустят часы обратного отсчёта до старта чемпионата мира по волейболу FIVB 2022 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

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«Запуск часов обратного отсчёта до старта чемпионата мира по волейболу пройдёт на Михайловской набережной», — рассказали в городской администрации.

Уточняется, что помимо Новосибирска, в этот день часы начнут обратный отсчёт ещё в девяти городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Кемерове, Екатеринбурге, Уфе, Казани, Ярославле и Калининграде.

Напомним, в этих городах в августе-сентябре 2022 года пройдёт чемпионат мира по волейболу.