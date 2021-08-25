Вашингтон, 25 августа, 2021, 12:24 — ИА Регнум. На аукционе eBay выставлен на продажу лимузин, созданный из спорткара Dodge Viper с мотором V10. Об этом сообщается на сайте компании.

EBay Лимузин на базе Dodge Viper

Отмечается, что это единственный «спортивный» двенадцатиместный лимузин, основанный на версии автомобиля 1996 года выпуска. В лицевой части авто нет никаких отличий в сравнении с обычной версией машины. Далее машина имеет вытянутую пассажирскую вставку.

Выставленный на продажу Dodge Viper имеет модернизированный мотор V10 объёмом 8,4 литров.

Ранее на аукционе Gooding & Company в Соединённых Штатах за 20 465 000 долларов (1,5 млрд рублей) был продан суперкар McLaren F1. Всего было собрано 106 таких автомобилей.

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