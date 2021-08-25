Чебоксары, 25 августа, 2021, 12:21 — ИА Регнум. В Чувашии чуть подросло вновь выявленное количество случаев заражения коронавирусом и зарегистрированы новые летальные исходы от COVID-19. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Cap.ru ФАП в селе Ряпино Порецкого района Чувашии

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По информации на 25 августа, с начала пандемии в Чувашии официально подтверждено 31 219 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 81. Напомним, что сутками ранее заражение SARS-CoV-2 было выявлено у 78 жителей.

Выздоровел в Чувашии 28 371 пациент, в том числе за последние сутки выписаны 69 человек. Доля выздоровевших составляет почти 91%.

При этом каждый день в республике продолжают умирать от COVID-19: скончались ещё 11 пациентов, всего с начала пандемии жертвами коронавируса стали 1947 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов попросил главу Чувашской митрополии, митрополита Чебоксарского и Чувашского Савватия оказать содействие в работе по вопросам вакцинации.