Москва, 25 августа, 2021, 12:22 — ИА Регнум. В рамках проекта «Московской долголетие» возобновились занятия по футболу. Об этом 25 августа сообщается на сайте столичного департамента труда и социальной защиты населения.

Håkan Dahlström Футбол

На данный момент открыты 18 групп, в которые зачислено более 200 человек по активностям «Футбол» и «Мини-футбол». Для привлечения внимания к этому направлению на западе Москвы прошел первый товарищеский матч между участниками «Московского долголетия» и кураторами проекта. Он завершился счетом 3:3. В состав каждой команды вошли по шесть игроков.

«Матч был очень ярким и непредсказуемым, до последних минут каждая команда боролась за победу. Игроки «серебряного» возраста, несмотря на длительное отсутствие тренировок, продемонстрировали высокий уровень сплоченности, выносливость и умение владеть мячом», — сказал арбитр матча Талят Шакиров.