25 августа 2021 | Время чтения 9 мин

Саха (Якутия) — многонациональная республика, занимающая 18% территории России. Ошибки в выстраивании межнациональных отношений здесь могут иметь малозаметные, но глубокие негативные последствия для всей страны. На вопросы ИА REGNUM ответил министр по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия) Гаврил Кириллин.

Владимир Станулевич, , 19:20 — REGNUM Саха (Якутия) — многонациональная республика, занимающая 18% территории России. Ошибки в выстраивании межнациональных отношений здесь могут иметь малозаметные, но глубокие негативные последствия для всей страны. На вопросы ИА REGNUM ответил министр по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия) Гаврил Кириллин.

Глава Якутии Айсен Николаев на встрече с долганами © ЯСИА

Владимир Станулевич: 2020 год был в Якутии объявлен Годом патриотизма. Расскажите, что проводилось и что пропагандировалось в этом году?

Гаврил Кириллин: Год патриотизма в Республике Саха (Якутия) был проведен с целью укрепления преемственности исторических традиций народов и создания основы для воспитания молодежи в духе уважения к Родине. Тематика года совпала с проведением общероссийского Года памяти и славы и празднования 75-летия Великой Победы.

Проведено более 60 мероприятий, направленных на патриотическое воспитание молодого поколения, уважение к истории и культуре страны, традициям и обычаям народов, защиту исторической правды о Великой Отечественной войне. Все мероприятия прошли при широкой поддержке общественности республики, предприятий и организаций, наших соотечественников и представителей других регионов.

День чукотского языка © ЯСИА

Владимир Станулевич: Якуты не подпадают под федеральный закон о малых коренных народах, но эти же вопросы частично включены в республиканское законодательство. Расскажите, как оно регулирует статус коренных народов и льготы, им предоставляемые?

Гаврил Кириллин: Федеральным законом определено понятие «коренные малочисленные народы» как народы, проживающие на территориях традиционного расселения своих предков, сохраняющие традиционные образ жизни, хозяйственную деятельность и промыслы, насчитывающие менее 50 тысяч человек. В республике действует обширная нормативно-правовая база, в том числе включающая восемь республиканских законов, гарантирующих права КМНС, включающие льготы и преференции на ведение традиционных видов деятельности, традиционное природопользование, сохранение традиционного образа жизни, языков и т.д.

Вместе с тем положения законодательства могут распространяться и на лиц, не относящихся к КМНС, которые постоянно проживают в местах традиционной хозяйственной деятельности КМНС. В этом плане законы создают равные условия и для КМНС, и будь то для якутов или представителей других народов, но при условии, повторюсь, постоянного их проживания на этих территориях и занятия традиционными видами деятельности.

Министр по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия) Гаврил Кириллин © ЯСИА

Владимир Станулевич: Считается ли русский народ в Якутии коренным народом, или как, например, написано в школьном учебнике ЯНАО — «пришлым»?

Гаврил Кириллин: Все народы Якутии уже четыре столетия лет живут вместе на одной земле и вносят неоценимый вклад в социально-экономическое развитие нашей республики — так было всегда, есть и будет. Отвечая на ваш вопрос, сначала надо понять, что вы вкладываете в понятие «коренной народ». Если представители одного этноса уже продолжительное время живут и ведут свою деятельность на одной территории, разве не могут они считаться коренными?

Не стоит делить народы на «коренные» и «пришлые». Надо думать об общих целях и ценностях, объединяющих народы, которые проживают бок о бок на одной территории, в одной единой стране. Русский народ живет и трудится в Якутии многие столетия, имеет свои богатую историю и традиции, которые они приобрели на этой земле.

В то же время законодательно в нашей стране закреплено понятие «коренные малочисленные народы», которые, конечно же, требуют поддержки для сохранения их традиционных видов деятельности, с чем связано само их существование. А делить народы на «коренных» и «пришлых», — давайте оставим это на совести тех, кто этим занимается.

Мастер-класс по эвенкийской национальной одежде © ЯСИА

Владимир Станулевич: Какие внешние связи у Республики Саха (Якутия)? С какими странами они постоянны?

Гаврил Кириллин: Республика Саха (Якутия) осуществляет свои международные и внешнеэкономические связи в русле внешнеполитической линии Российской Федерации. Якутия открыта для сотрудничества с любыми странами и партнерами на условиях соблюдения и уважения взаимных интересов, принципов взаимной выгоды. Наша республика является активным участником международного сотрудничества и поддерживает постоянные связи со многими международными организациями, такими как ЮНЕСКО, ОГМВ, АРАССВА, Северный Форум, Арктический Совет и другие.

Налажено постоянное взаимодействие на межрегиональном уровне со странами АТР, например с Китаем, Японией, Кореей, Монголией, странами Европы и Америки по гуманитарной и торгово-экономической линиям. Основными внешнеэкономическими партнерами Якутии сегодня являются Бельгия, ОАЭ, Индия, Израиль, Китай, с кем наблюдается наибольший товарооборот. В последние годы действенным инструментом развития внешних связей стали побратимские связи наших муниципалитетов: более 20 муниципальных образований нашей республики поддерживают такие связи с городами Китая, Кореи, Японии, Монголии, США, Канады, Греции и т.д.

Активную международную деятельность осуществляют наши вузы, такие как Северо-Восточный федеральный университет, Арктический государственный агротехнологический университет, Арктический государственный институт культуры и искусств. Мы поддерживаем стремление и намерения наших предприятий и организаций, всех участников международной и внешнеэкономической деятельности расширять связи с иностранными партнерами. Для этого в республике создана вся необходимая инфраструктура: уже 30 лет в республике работает координирующий госорган в лице нашего министерства, созданы институты развития, такие как Агентство по привлечению инвестиций, Центр поддержки экспорта, Конгресс-центр «Якутия», реализуется республиканская Концепция международных, внешнеэкономических и межрегиональных связей.

Межнациональный конкурс красоты и таланта «Этнокраса» © ЯСИА

Владимир Станулевич: Создаются ли в республике центры якутской и центры русской культуры?

Гаврил Кириллин: Сегодня в республике действует почти пятьсот культурно-досуговых учреждений, миссия которых, в том числе, заключается в сохранении традиций и культуры, языков всех народов, проживающих в Республике Саха (Якутия). При учреждениях культуры работают творческие самодеятельные коллективы и клубные формирования.

На государственном уровне приняты и реализуются программы по сохранению и популяризации культуры и языков народов, в том числе русского и якутского народов. Большую роль также играет Дом дружбы народов, который является государственным учреждением в сфере гармонизации межнациональных отношений и при котором также созданы и работают центры развития культур народов Якутии. Работа в данном направлении является одним из важнейших в деятельности нашего правительства.

Фестиваль национальных культур «Вместе» © ЯСИА

Владимир Станулевич: По некоторым данным, руководящие органы Якутии — правительство, парламент, политсовет ЕР, администрации улусов — почти на 90% состоят из лиц якутской национальности. При этом в республике соотношение русских и якутов 37 на 49%. Почему так произошло?

Гаврил Кириллин: Это не так. Правительством создаются условия для трудовой реализации граждан независимо от пола и национальности, расовой или религиозной принадлежности. Важен практический опыт. В нашей многонациональной и большой республике не может быть по-другому.

Вы прекрасно знаете, что решение о приеме на работу, равно как и назначении на ту или иную должность, должно приниматься, основываясь на оценке личных деловых и профессиональных качеств человека, независимо от национальности. Этот принцип является основополагающим для всех нас.

В руководящих органах Якутии всегда были и будут представлены представители разных национальностей. Посмотрите состав правительства и парламента республики, где трудятся люди разных национальностей. Другое дело — есть районы, где состав населения мононационален, где просто постоянно не проживают представители других национальностей и, соответственно, другие национальности не представлены или мало представлены в органах власти на местах.

Эвенкский обрядовый праздник «Айанна мялани» © ЯСИА

Владимир Станулевич: В чём причины отъезда многих русских из Якутии после 1991 года?

Гаврил Кириллин: После развала СССР произошел отток населения не только из нашей республики, но со всего Дальнего Востока России. Это очевидный факт, который подтверждается статистикой. Прежде всего это было связано с социально-экономическими проблемами, которые переживала наша страна в тот период.

В советское время по распределению в республику прибывали представители многих народов со всех советских республик на работу, которые сохранили социальные связи со своей Родиной, откуда они прибыли. Соответственно, после развала определенной системы трудовых преференций они уже не видели смысла дальше жить и работать на этой земле и отбыли обратно. В современную эпоху каждый человек волен выбирать, где ему жить и трудиться. Среди коренного населения русских и якутов такого массового оттока не наблюдалось.

Эвенкский национальный праздник «Бакалдын» © ЯСИА

Владимир Станулевич: Были ли в республике столкновения на национальной почве, как в 2000-е в карельской Кондопоге?

Гаврил Кириллин: Якутия — многонациональная республика, где проживает 129 национальностей и этнических групп. На протяжении столетий все народы Якутии живут в мире и согласии. По-другому и не может быть, ведь без взаимовыручки, взаимной помощи и поддержки мы не могли и не можем жить и развиваться на этой суровой, но в то же время прекрасной земле. Каждый житель нашей республики, я уверен, глубоко убежден в этом. Мы гордимся тем, что в нашей республике не было и нет столкновений на национальной почве, и вместе все работаем, чтобы не допустить этого.

Владимир Станулевич: Один из чиновников городского округа в Якутске поменял русское имя и фамилию на якутские. Как к этому отнеслись якуты и русские, насколько широкое распространение могут получить такие решения?

Гаврил Кириллин: Право выбора любых имени и фамилии в нашей стране гражданином закреплено в законодательстве нашей страны. Некоторые люди пользуются таким правом, и ничего плохого в этом нет. Это право каждого человека, право родителей называть своих детей, как того они хотят, тем более если это связано с какими-то национальными традициями и обычаями. Есть случаи, когда взрослые люди меняют имя, и относится к этому можно по-разному. Самое главное — выбор человека и его право на это.

Якутский национальный праздник «Ысыах». Момент благословения праздника © ЯСИА

Владимир Станулевич: С 1917 года по 1939 год якутская письменность использовала латиницу, сейчас используется кириллица. Среди якутов есть желающие вернуться на латиницу? Какие аргументы они приводят?

Гаврил Кириллин: Якутская письменность возникла совсем недавно, если судить с точки зрения исторического времени. Но за свою историю она имела несколько вариантов, в том числе был период, когда использовалась и латиница. Уже многие десятки лет существует якутский алфавит на основе кириллицы, фонетика якутского языка прекрасно ложится на кириллицу, и мы не видим другой альтернативы этому.

Благодаря кириллице якутский язык развивается и обогащается, созданы великие литературные произведения, на кириллице записан наш героический эпос «Олонхо», ставший шедевром нематериального наследия человечества. Мы живем в едином языковом пространстве, объединяющем все языки народов России, которые имеют письменность на основе кириллицы. Разговоров о том, чтобы перейти на латиницу, нет.