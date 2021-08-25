Липецк, 25 августа, 2021, 12:14 — ИА Регнум. Вопросы экологической безопасности стали одной из основных тем обсуждения на встрече главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова и заместителя председателя Правительства РФ Виктории Абрамченко, куратора национального проекта «Экология», в Москве 24 августа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Пресс-служба администрации Липецкой области Игорь Артамонов обсудил вопросы экологии с Викторией Абрамченко

«В Липецкой области ведётся планомерная работа по улучшению экологической ситуации. У нас созданы хорошие стартовые площадки, накоплен большой опыт. Мы готовы стать надёжным партнёром в реализации различных пилотных проектов экологической направленности», — сказал Игорь Артамонов.

Глава региона сообщил о расширении сети мониторинга состояния атмосферного воздуха, закупке восьми новых экологических постов, а также 37 единиц экологичного общественного транспорта. По словам Игоря Артамонова, уже принятые меры по экологизации производства, выполненные промышленными предприятиями в 2019—2020 годах, позволили на 10 тысяч тонн сократить выбросы вредных веществ в атмосферу.

«До конца года Минприроды и Росприроднадзором должен быть запущен механизм квотирования выбросов для предприятий, цель которого — исключить превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в Липецке. Одной из приоритетных задач для улучшения качества воздуха является реконструкция очистных сооружений МУП «ЛиСА». В данный момент идёт этап проектирования», — подчеркнул Игорь Артамонов.

Также на встрече обсуждался ход реализации в Липецкой области федеральных проектов «Сохранение уникальных водных объектов», «Чистая страна». Игорь Артамонов сообщил, что за два года в регионе выполнен большой объём работ по реабилитации рек. В рамках проекта «Сохранение уникальных водных объектов» проведена расчистка рек Воронеж и Ягодная Ряса, восстановлено 209 гектаров водных объектов, очищено 608 километров береговой линии, 24 тысячи человек улучшили экологические условия проживания у воды.

Между тем, сообщил Артамонов, в Липецкой области есть объекты, требующие экологической реабилитации. В планах — расчистка рек Дон и Быстрая Сосна, требуемый объём финансирования на 2021−2024 годы составляет 523 млн рублей.

«Мы хотели бы как можно раньше приступить к работам. Вся необходимая документация готова, пройдена государственная экспертиза, направлена заявка в Федеральное агентство водных ресурсов и Министерство природы России. Осталось получить финансирование», — прокомментировал Игорь Артамонов.

Как рассказал Игорь Артамонов, в рамках федерального проекта «Чистая страна» в регионе завершается рекультивация многолетней свалки в Данкове и полигона «Орлиный лог» в Липецке общей площадью 25 гектаров — работы закончатся к концу 2021 года. Также разработана проектная документация на рекультивацию других объектов, поданы заявки на включение их в программу федерального финансирования. К 2023 году должна завершиться рекультивация свалки «Венера» в Липецке.