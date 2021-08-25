Джакарта, , 12:14 — REGNUM Правительство Джакарты построило всего 4 км тротуаров по сравнению с запланированными в 2020 году 146 км, сообщает CNN Indonesia.

Джакарта. Индонезия (сс) Mufid Afif

В Джакарте заявили, что строительство затянулось из-за переориентации бюджета на борьбу с COVID-19. Строительство ряда инфраструктурных проектов в Джакарте также было приостановлено примерно на 1−2 месяца в 2020 году.

По данным властей, в 2021 году власти Индонезии нацелены на строительство 46 км тротуаров.

Как сообщало ИА REGNUM, начальник штаба ВВС Индонезии Фаджар Прасетио подчеркнул, что солдаты должны владеть иностранными языками.

Читайте ранее в этом сюжете: Владение иностранными языками станет обязательным для военных Индонезии