Черкесск, 25 августа, 2021, 12:14 — ИА Регнум. У главы Карачаево-Черкесии будет свой аналитический центр для сбора наиболее важной информации, необходимой для принятия управленческих решений. Его открытие запланировано на конец 2021 года, сообщил министр цифрового развития региона Руслан Коваленко.По его словам, ситуационный центр в оперативном режиме будет получать самую значимую информацию, в том числе обращения граждан по социальным и другим проблемам, по ходу реализации национальных проектов.

Tambov.gov.ru В центре управления регионом

«Помимо этого, центре будут наблюдать за достижением показателей в сфере здравоохранения, образования и т.п. Любые обращения жителей Карачаево-Черкесии будут поступать в ситуационный центр для улучшения качества реагирования органов власти на нужды граждан», — приводит слова главы минцифры РИА «Карачаево-Черкесия».

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