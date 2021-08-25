Кольцово, Новосибирская область, 25 августа, 2021, 12:14 — ИА Регнум. Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко во время рабочей поездки в Новосибирск сегодня, 25 августа, совместно с губернатором региона Андреем Травниковым дал старт началу строительства центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» в наукограде Кольцово. В мероприятии также участвовали первый заместитель председателя Государственной думы Российской Федерации Александр Жуков и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Фотоматериалы СО РАН и институтов — инициаторов проектов Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ)

«Сегодня важный день для будущего науки! Здесь, в Кольцово, мы дали старт началу строительства одной из мощнейших в мире установок класса «мегасайенс», включающий ускорительный комплекс, экспериментальные станции и лабораторный корпус. Этот проект реализуется по указу президента в рамках национального проекта «Наука и университеты». И символично, что строительство мы начинаем в Год науки и технологий. СКИФ будет центром коллективного пользования и станет «интеллектуальным магнитом» не только для учёных нашей страны, но и для всего мирового сообщества», — отметил Чернышенко.

По официальным данным, огромный бустер диаметром 250 метров, разгоняющий поток фотонов до скорости света займет более 30 га площади. На базе центра появятся более 30 новых лабораторий мирового уровня.

Отметим, что создание источника и первой станции должно быть завершено до конца 2023 года. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2024 год. На строительство выделено более 37 млрд рублей.