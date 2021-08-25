Саратов, 25 августа, 2021, 12:19 — ИА Регнум. В Саратовской области за сутки зарегистрировали 20 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. Всего от COVID-19 умерли по состоянию на 25 августа 2205 человек, сообщает региональный минздрав.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались за прошлый день шесть мужчин и 14 женщин в возрасте от 47 до 86 лет, уточнили в ведомстве.

ИА REGNUMИа напоминает, в Саратовской области с начала пандемии подтверждено 79 368 случаев инфицирования коронавирусом. Выздоровели за все время 73 574 человека.

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