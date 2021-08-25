Ереван, 25 августа, 2021, 12:11 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит Грузию 8 сентября. Об этом он сообщил, выступая в парламенте Армении.

Primeminister.am Никол Пашинян

Глава правительства сообщил, что премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил заинтересованность в дальнейшем развитии армяно-грузинских экономических отношений. Также Пашинян поблагодарил главу грузинского правительства за помощь в возврате из Азербайджана военнопленных, захваченных во время войны в Нагорном Карабахе.

«Не могу не отметить личный вклад премьер-министра Гарибашвили в организацию возвращения наших пленников 12 июня», — сказал премьер-министр Армении.

Стоит отметить, что последний раз Пашинян посещал Грузию, будучи премьер-министром, в марте 2020 года. Гарибашвили был с официальным визитом в Армении в феврале 2021 года. Тбилиси и Ереван также в июле 2021 года запустили проект по возведению «Моста дружбы» через реку Дебед на армяно-грузинской границе.