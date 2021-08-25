Красногорск, 25 августа, 2021, 12:12 — ИА Регнум. С начала 2021 года в тепличных сельскохозяйственных организациях Подмосковья собрали порядка 77 тыс. тонн овощных культур. Об этом 25 августа сообщается на сайте правительства Московской области.

Овощи

Таким образом в регионе удалось собрать на 5 тыс. тонн овощей больше, чем за аналогичный период 2020 года, отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

«На сегодняшний день валовый сбор овощей в тепличных хозяйствах Подмосковья составляет 76,6 тыс. тонн. Огурцов произведено более 46,6 тыс. тонн, томатов — порядка 30 тыс. тонн», — сказал Воскресенский.