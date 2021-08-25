25 августа 2021 | Время чтения 4 мин

Главной проблемой Запада в его борьбе за Балканы является подавление Сербии, которую воспринимают как проводника влияния России. На Западных Балканах эта проблема сохраняется – подавление сербов Республики Сербской ослабляет всю архитектуру влияния России на Балканах.

Александр Халдей, , 19:29 — REGNUM Балканы в целом и Западные Балканы в частности — это потенциально территории, где у России исторически есть шансы создать пророссийские анклавы на основе сербского населения. Однако эти шансы всегда не реализуются в силу удалённости Балкан от российских границ и фактической интегрированности их государств в экономику Европы. За геополитический выбор Балкан традиционно сражались все мировые центры силы. Многонациональный состав Балкан позволял всем им находить опору среди тех или иных этнических групп, превращая национальную вражду в главный фактор политики в регионе.

Сербия Иван Шилов © ИА REGNUM

Вступление государств Западных Балкан в Европейский союз и НАТО разрекламировано как «возвращение в Европу» и является фактором, определяющим все политические и экономические процессы в регионе. В отсутствие конкуренции со стороны России пропаганда Запада добилась монополии на формирование массового сознания населения Западных Балкан.

Сейчас ЕС, образно говоря, пожирает и переваривает Балканы в целом и Западные Балканы в частности, называя это процессом «стабилизации региона» и его «интеграцией» в структуры Запада. Население убеждено в том, что вступление в ЕС и НАТО является основанием для их надежд на улучшение жизни.

Никаких иных информационных трактовок происходящего на Балканах нет, за исключением материалов узкой сетки российских СМИ, работающих на сербскую целевую аудиторию Сербии и Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины. То есть информационно Запад на Балканах господствует.

По сути, после распада СССР и Югославии Балканы являлись полигоном для НАТО, где проходили апробацию методы государственной деструкции стран, цивилизационно и геополитически противостоящих Западу и имеющих многонациональный и многоконфессионный состав населения.

Бомбардировка Югославии (сс) Darko Dozet

Балканы — это Россия в миниатюре, и потому опыт балканского аншлюса через национальный конфликт полностью проецируется на политику Запада в отношении России.

До настоящего времени слабость России заставляет её признавать — по крайней мере формально и семантически — западные трактовки и подходы на Балканах. Несмотря на то, что по вопросу Косово позиции России и Запада расходятся, политическая официальная российская публицистика использует в отношении Западных Балкан термины «интеграция в ЕС и НАТО» и «европеизация» вместо «оккупации» и «аншлюса», «стабилизация» вместо «подавления национального сопротивления сербов» и «оккупационный режим через военно-экономическое принуждение», «обеспечение европейской безопасности» вместо «закрепления господства США через марионеточные институты ЕС».

Традиционная близость этих институтов к власти должна послужить знаком нежелания руководства страны оспаривать победу Запада на Балканах и осложнять и без того непростые отношения. Это не только трансляция политической позиции России кругам на Западе, но и мягкая имплементация их подходов в российское информационное пространство в целях его распространения в научной и политической элите.

Запад выстраивает господство на Балканах через контроль политической, экономической и социальной сфер, используя фактор экономической помощи и субсидирования бедных балканских государственных образований. Военная составляющая контролируется по линии участия в совместных миротворческих операциях по линии Западноевропейского Союза (ЗЕС) и НАТО, в который вступили все признанные балканские государства, и даже Сербия, формально не вступая в НАТО, интегрирована в его политику.

Совместные учения армий США и Сербии (сс) U.S. Army

Россия не стремится к господству на Балканах, выстраивая влияние на сербское население через экономическое сотрудничество, прежде всего в энергетике, политику продвижения идеи цивилизационной идентичности и безопасности, имея в виду прежде всего поддержку Сербии по вопросу Косово.

В настоящий момент угрозой дестабилизации на Западных Балканах остаются неурегулированные национальные конфликты в Боснии и Герцеговине и Северной Македонии. В БиГ это конфликт сербского меньшинства (этнитет Республики Сербской) с боснийцами (бошняками) и хорватами. В Северной Македонии — это конфликт македонцев с албанцами. Сербы РС стремятся соединиться с Сербией, что разрушает целостность БиГ, которая пока не стала полноценным государством.

Албанцы СМ стремятся соединиться с Албанией (проект «Великая Албания»), что разрушает целостность СМ. Запад стремится сохранить целостность этих государств в их нынешнем национальном составе, понимая, что это даёт ЕС статус легитимного арбитра и помогает управлять разделёнными соперничающими группами через подчинение правящих элит.

Главной проблемой Запада в его борьбе за Балканы является подавление Сербии, которую воспринимают как проводника влияния России. На Западных Балканах эта проблема сохраняется — подавление сербов Республики Сербской ослабляет всю архитектуру влияния России на Балканах. Подавляя сербов, Запад усиливает влияние в других национальных группах, добиваясь их консолидации и подчинения. Целью для Запада на Балканах является полное подчинение региона целям антироссийской политики.

Боснийские сербы в национальных костюмах (сс) Petar Milošević

Турция, возрождая неоосманский проект, апеллирует к мусульманской части населения Балкан, это в основном албанцы, однако Запад не видит в этом угрозы своим интересам. Турция — член НАТО и вечный кандидат на вступление в ЕС, что роднит её с балканскими государствами. Её экономика зависит от торговли с ЕС, а активность регулируется США и объективно направлена против России.

Россия же не стремится к серьёзной дестабилизации Балкан, стараясь просто удержать свою долю влияния на сербское население, пользуясь нестабильностью управляемых из ЕС процессов поглощения региона. Таким образом, на Балканах сложился управляемый конфликт, где противники в настоящий момент не стремятся к его эскалации, но все факторы для этого имеются.