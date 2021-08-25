Оттава, , 12:10 — REGNUM Причиной произошедших на Кубе протестов является совокупность нескольких факторов. Об этом 25 августа рассказала посол Кубы в Канаде Жозефина Видаль.

Куба Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это совокупность санкций США, эпидемии, усталости от эпидемии, дефицита ресурсов и недостатков в нашем управлении экономикой», — приводит ее слова РИА Новости.

Также кубинский дипломат отметила, что, по ее мнению, состоявшиеся протесты были оправданы и их участники выступали против реальных проблем.

При этом Видаль утончила, что, как она считает, кубинское правительство допустило ряд просчетов, однако происходившие в стране акты насилия были вызваны дезинформацией, которую распространяли кубинские эмигранты и их потомками, а также криминальные элементы из американского штата Флорида.

Помимо того, она подчеркнула, что в отличие от стран Запада власти Кубы не применяли в отношении манифестантов слезоточивый газ и резиновые пули, и опровергла данные о том, что протестные акции идут по настоящее время, указав, что они были в стране с 11 по 12 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на Кубе за прошедшие сутки выявили 9907 случаев заражения коронавирусом нового типа, что стало новым самым большим числом за все время пандемии.