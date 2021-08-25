Токио, 25 августа, 2021, 12:09 — ИА Регнум. Первую медаль на Параолимпийских играх в Токио завоевала сборная России. Об этом 25 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Geograph.org.uk Эмблема Параолимпийских игр

Бронзовым призёром Параолимпиады стал российский пловец Владимир Даниленко. На дистанции 100 м на спине он показал результат 2 минуты 2,74 секунды.

Победителем стал представитель Чили Альберто Абарса (2.00,40). Серебро завоевал бразилец Габриэль дос Сантос Араухо (2.02,47).

Спортсмены выступали в категории S2 для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

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