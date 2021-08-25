Самара, 25 августа, 2021, 12:14 — ИА Регнум. Высокие температуры воздуха вновь бьют рекорды в Самарской области. Об этом 25 августа сообщает пресс-служба Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

34.mchs.gov.ru Жара

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Сообщается, что 24 августа на нескольких метеостанциях региона был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха. Так, в Клявлино столбик термометра поднялся до отметки +35,9 °С, тем самым был побит температурный рекорд 1940 года (+35,6°С).

Отмечается, что на метеостанциях АГЛОС и Кинель-Черкассы были также зафиксированы максимальные температуры воздуха: 35,3 °С и 38,2°С соответственно. Тем самым были побиты температурные рекорды 2014 и 2016 годов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области жара побила температурный рекорд 1935 года.