Москва, 25 августа, 2021, 12:07 — ИА Регнум. Пойти на курсы повышения квалификации за свой счёт без финансового участия работодателя в ближайшем году планируют 47% работающих жителей России, свидетельствует опрос рекрутингового агентства Superjob.ru.

Реформа системы дополнительного образования

Для 36% из них цель — улучшение личных профессиональных навыков, 22% — расширение знаний, 20% — личностный рост. 19% хотят, получив дополнительное образование, сменить профессию. 6% рассчитывает на рост зарплаты, 5% — на повышение в должности.

Не собираются учиться и повышать квалификацию за свой счет 28% опрошенных. Главные причины — дорогое обучение и нехватка средств (41%), отсутствие желания иди нехватка времени (13%). Считают, что все необходимые знания у них уже есть, 6%.

Опрос проведен 1−5 августа 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 386 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, 34% жителей РФ считают, чтобы не отстать от жизни, необходимо проходить обучение и осваивать новые навыки ежегодно.

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