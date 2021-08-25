Нижний Новгород, 25 августа, 2021, 12:07 — ИА Регнум. Группа дознавателей государственного пожарного надзора территориальных подразделений надзорной деятельности проводит проверку по факту переходя огня из заповедника имени Петра Смидовича в Мордовии на поселок Стеклянный в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

Пресс-служба управления МЧС по Нижегородской области Работа дознавателей в поселке Стеклянный

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В первую очередь был проведен обход населенного пункта для установления количества пострадавший строений и другого имущества граждан, уничтоженного пожаром. С каждым из собственников с целью признания их потерпевшими проведена адресная работа. Также рассказан механизм предоставления необходимых для получения компенсационных выплат документов.

Продолжается круглосуточный мониторинг обстановки с целью обнаружения новых очагов пожара.

Как сообщало ИА REGNUM, возгорание на территории «Заповедной Мордовии» произошло 3 августа. В Нижегородской области и Мордовии спустя более двух недель был введен режим межрегиональной чрезвычайной ситуации с федеральным уровнем реагирования.

До поселка Стеклянный пожар добрался 20 августа. Сообщалось, что сгорели 11 домов. В результате пожара никто не погиб и не пострадал — жители были своевременно эвакуированы.

В настоящее время работы по ликвидации очагов возгорания продолжаются как на территории Мордовии, так и в Нижегородской области. Основные усилия направлены на недопущение распространения огня на населенные пункты.

По данным ФБУ «Авиалесоохрана», по состоянию на 0:00 мск 25 августа на территории заповедника действовало два очага пожара, площадь, пройденная огнем, увеличилась до 9,95 тыс. гектаров.

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