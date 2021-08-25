Пекин, 25 августа, 2021, 12:07 — ИА Регнум. Китайский концерн Great Wall представил тизерное изображение нового внедорожника, который будет выпускаться под маркой WEY. Об этом сообщает Autohome.

Great Wall WEY V72

Судя по тизеру, новинка будет выполнена в стилистике американских автомобилей 50-х годов прошлого века. Так, лицевая часть модели похожа на старые фургоны Ford и Chevrolet.

Внедорожник под маркой WEY получил рабочий индекс V72. Ожидается, что представлена новинка будет на предстоящей автомобильной выставке в Чэнду, которая откроется 27 августа.

На обнародованном Great Wall тизере видно, что модель получит округлые очертания передней части, радиаторную решетку из множества ламелей, а также крылья с круглыми фарами.

Ранее Great Wall представил в Китае новые электрокары White Cat и Small Wildcat, которые были выпущены под суббрендом Ora.

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