Токио, 25 августа, 2021, 12:06 — ИА Регнум. Square Enix назвала дату релиза ремастера (старая игра с улучшенной графикой и новыми функциями) игры Final Fantasy IV. Об этом 25 августа сообщает журнал PC Gamer.

Скриншот из игры Final Fantasy VII Remake Final Fantasy VII Remake

Игра выйдет в сервисе Steam 8 сентября 2021 года. Разработчики отметили, что четвёртая Final Fantasy получит ряд изменений, в частности, переработанный интерфейс и функцию автоматического боя. Кроме того, в игре появятся бестиарий, аудиоплеер и возможность сохраняться в любой момент.

Напомним, оригинальная Final Fantasy IV вышла 19 июля 1991 года на консоли SNES (Super Nintendo Entertainment System). В 2007 году на Nintendo DS вышла трёхмерная версия игры.